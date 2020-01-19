غمزة صبا مبارك لتيم حسن تحصد اهتمام واسع والسبب؟ (فيديو)

أشعلت الفنانة صبا مبارك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تصرفها الذي قامت به أثناء تواجدها ضمن النجوم المدعوين إلى حفل إطلاق منصة "شاهد" في دبي وبحضور النجم السوري تيم حسن الذي كان فارس الحلقة في تلك الأمسية.

وتمكنت صبا مبارك من الاستحواذ على اهتمام الجمهور بعد أن ظهرت في مقطع فيديو متداول من الحفل، تقوم بتحية الفنان تيم حسن بـ"غمزة"، وسبب قيامها بذلك كما هو واضحًا في المقطع هو أنها قامت بنداء "تيم" في البداية ولكن الازدحام كان شديدًا على السجادة الحمراء فقامت بتحيته سريعًا عن طريق عيونها.

التعليقات التي انهالت على المقطع المتداول لـ"غمزة" صبا مبارك لتيم حسن، حملت في طياتها الفكاهة والكوميديا، حيث اتفق الأغلبية أن تيم حسن تجاهل الجميع خلال ذلك الحفل والسبب هو غيرة زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث لم تكن صبا الوحيدة التي لم يتمكن من الرد عليها، حتى سيرين عبد النور التي شاركت معه في "الهيبة" لم يعطها الكثير من الاهتمام.

والجدير بالذكر أن صبا مبارك تستعد في الوقت الحالي لبدء تصويرعمل جديد في أبو ظبي، وهو مسلسل بدوي بعنوان "حارس الجبل" من بطولة منذر رياحنة وخالد القيش، والعمل من تأليف خالد فضة وإخراج سائد الهواري، ومن المتوقع أن يتم عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

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