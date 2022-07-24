ميادة الحناوي تبدو في العشرينات من عمرها.. وخبير تجميلها يتعرض للهجوم!

فاجأت الفنانة السورية ميادة الحناوي متابعيها بتغيُّر ملامحها وظهورها بمظهر شبابي، عقب إجرائها عمليات تجميلية في منطقة الوجه.

ميادة الحناوي تجري عمليات تجميل لوجهها

شارك خبير التجميل اللبناني الشهير، نادر صعب، صورة للفنانة قبل عمليات التجميل وبعدها عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ورغم النتائج الرائعة التي جعلت الفنانة تبدو أصغر بالعمر عشرين سنة، إلَّا أن جمهورها أبدوا غضبهم واستيائهم لنشره الصور دون إذنها؛ ما دفعه لحذفها على الفور.

وبعد حذف الصورة، عاد نادر صعب لنشر صورة الفنانة لكن مع إخفاء عينيها، إلَّا أنه عمل على خذفها مرة أخرى.

ويرى البعض أن نشر نادر صورة للفنانة كان عن طريق الخطأ، خاصة أنه لم يستغل سابقًا شهرة النجوم الذين أجرى لهم عمليات تجميل، كما أبدوا إعجابهم بالنتائج المبهرة، فعلَّقت إحداهن: "عشرين؟؟؟قل قرنين انا طلعت جدتها والله انا ضد التجميل وتغير خلقت ربنا بس الصور لو حقيقي يبقى برافو".

وعلَّق آخر: "الشغل المرتب فعلا حافظت عشكلها الاصلي مو مثل الباقيات كلهم كوبي بيست".





ميادة الحناوي في برنامح مع مروان خوري

ويبدو أن العملية التي أجرتها الحناوي ليست حديثة الساعة، فقد أطلَّت بمظهر أصغر سنًا خلال حلولها ضيفة في البرنامج الذي يقدمه الفنان اللبناني مروان خوري، حيث قدّمت العديد من الأغاني القديمة الخاصة بها إلى جانب غنائها اغاني مروان خوري.

وصدمت ميّادة متابعيها بظهورها بلوك جديد وعصري مختلف عما اعتاده الجمهور عليها، حيث انتقل الجمهور إلى خانة التعليقات لإبداء رأيهم بشلكها الجديد، مُشيرين إلى أنها أنها كل ما تكبر تزيد جمالًا، فيما شبهها البعض بالفنانة السوري سلاف فواخرجي، حيث علق البعض أنهم في البداية اعتقدوا أن من في الصورة هي الفنانة السورية سلاف فواخرجي.