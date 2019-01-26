ميار الببلاوي تنشر صورة تجمعها بزوجها و هكذا بررت زيادة وزنها

ميار الببلاوي

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، سبب زيادة وزنها، بعدما شاركت جمهورها عبر (انستجرام) بصورة حديثة مع زوجها ، وكتبت ميار تعليق : ( هناك رجل يحبك لسبب ما وهناك آخر يحبك رغم كل شىء).

وأوضحت ميار الببلاوي ، أن وزنها زاد جدا أكثر مما كانت عليه قبل الدايت بسبب حبها الشديد للأكل، مشيرا الى أنها لم تعد تهتم بالدايت لأنه لم يعرض عليها أى أعمال لرمضان المقبل، كما تم غلق القناة التى كانت تعمل بها ، ولا تعرف ماذا يحمل لها المستقبل، حسب اليوم السابع.

واختتمت ميار ، تعليقها على الصورة بقولها إنها تعلمت كيف تكون محبوبة من زوجها، وأكدت أنه يتفانى في إسعادها، وأنها تتجاهل كل شىء في حياتها لأنها راضية معه، ومع أولادهم.