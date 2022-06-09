ميار الببلاوي: علاقتي بزوجي وابني سيئة.. وحالتي النفسية صعبة

كشفت الإعلامية المصرية، ميار الببلاوي، عن مرورها بحالة نفسية صعبة خلال الفترة الحالية، وطلبت من متابعيها ومحبيها الدعاء لها.

توجَّهت ميار الببلاوي عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتعبير عن استيائها وإحباطها والكشف عن مرورها بحالة نفسية سيئة، مُشيرةً إلى أن علاقتها بزوجها وابنها ليست جيدة، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم، من امبارح مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدا ومليش نفس لأي شغل نهائي، ولا عاوزة أرد على الموبايل ولا أكلم حد، ومتخانقة مع جوزي، وابني عنده امتحانات وبرضه مضايقاه، ومش فاهمة فيا إيه عمالة أعيط، ومش بقدر أتحرك علشان رجلي".

وأضافت: "عمالة أستغفر وأقرأ قرآن وأصلي بس مش طايقة أكلم حد ولا حد يكلمني، ومع كده حاسة بوحدة فظيعة، مفيش أي حاجة ليها طعم، باكل علشان ابني ياكل بس، ومفيش أي متعة ولا فرحة، بقالي كام يوم في حالة ربنا ما يحكمها على حد، حتى برنامجي وحلقة بكره مليش نفس خالص ومش طايقة شغلي، وكل ما حد يكلمني على ريفيو اعتذر، ولما جيت أصور رجلي اتلوت".

وأشارت الببلاوي أنها أهملت منزلها، وامتنعت عن تنظيفه، وإعداد الطعام، ورغم لجوئها لوالدتها من أجل الحصول على النصح وللتنفيس عن نفسها، إلَّا أنها لم تتحسن.

وتابعت: "بيت يضرب يقلب لا عاوزة أنضف ولا أغسل ولا أطبخ ولا طايقة البيت، ولا عاوزة أخرج منه خالص من أوضتي تحديدا، وكأن بيتي أوضة واحدة، وبحضر للمعرض بتاعي والناس بتكلمني أعيط ومردش، أنا حتى رحت لماما وشكيتلها بس برضه مرتحتش، فيا إيه يارب، ادعولي بالله عليكم".

وتلقت الإعلامية الدعم من متابعيها الذين أعربوا عن دعمهم لها ودعوا لها براحة البال.

