ميرفت أمين تنضم لـ(البيت الأبيض)

تستعد النجمة الكبيرة ميرفت أمين لتصوير أحداث دورها بمسلسل (البيت الأبيض)، الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم بوسى وصلاح عبد الله، بالإضافة إلى كل من نجلاء بدر وسيمون وميريهان حسين ودنيا عبد العزيز وريم البارودي ومنة فضالي ورامي وحيد وأميرة هاني، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج تامر حمزة، حسب اليوم السابع.

ويجمع هذا العمل أمين للمرة الثانية بالسيناريست الشاب محمد رجاء، بعدما قدمت معه فى موسم رمضان الماضي مسلسل (بالحجم العائلي)، للنجم الكبير يحيى الفخراني والفنانة يسرا اللوزي، للمخرجة هالة خليل.