ميرفت أمين و دلال عبد العزيز يجمعهما (أعز الولد)

يجتمع الثنائي النجمة دلال عبد العزيز و النجمة ميرفت أمين في فيلم جديد بعنوان (أعز الولد)، ومن المقرر أن ينطلق تصويره يوم 20 ديسمبر/كانون الاول، بمشاركة الفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة، وتدور أحداثه حول 4 جدات في إطار درامي واجتماعي مشوق وتتولى إخراجه المخرجة سارة نوح، حسب اليوم السابع.

ومن المعروف أن دلال عبد العزيز وميرفت أمين صديقات مقربات خارج العمل، وقدما سوياً برنامج (مساء الجمال مع ميرفت ودلال) في عام 2013، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا وقت عرضه على الفضائيات.