ميرنا نور الدين تعقد قرانها من شاب أمريكي.. وتتألق بجمبسوت أبيض

عقدت الفنانة المصرية ميرنا نور الدين قرانها على مدرب اللياقة البدنية الأمريكي ذي الأصول المصرية عمر عطية، في حفل عائلي أقيم يوم أمس الإثنين.

ميرنا نور الدين تحتفل بعقد قرانها

وشاركت ميرنا عبر حسابها في "إنستغرام"، والذي يتابعها عليه أكثر من 2 مليون متابع، لوحة كتبت عليها عبارة: "كتبنا الكتاب"؛ معلنةً بذلك عقد قرانها رسميًا.

كما شاركت صورة أخرى لها رفقة خطيبها، حيث ارتدت جمبسوت أبيض من توقيع مصممة الأزياء منى جودا، وتميَّز تصميمه بأكمام طويلة من قماش الشيفون الأبيض الشفاف المُزيَّن بحبيبات اللؤلؤ الصغيرة، فيما أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها، وارتكز مكياجها على الظلال الترابية.

من جهة أخرى، اختار خطيبها قميصًا رمادي فتح أزراره العلوية، فيما نسَّقه مع بنطلون أبيض.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

وكان آخر أعمال الفنانة فيلم " بعد الشر"، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب، وشاركها في البطولة العديد من النجوم أبرزهم: علي ربيع، وأوس أوس، ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل الكوميدي حول "سولي" الذي يقرر الهرب من زوجته "فرح" ليجد نفسه متورطًا في علاقة عاطفية مع "مريم"، لكنه لا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، حينها يتعرض لمواقف مضحكة وكوميدية مع صديقه المقرب "مشمش".