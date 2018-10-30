مريهان حسين

قررت النجمة المصرية ميرهان حسين الاحتفال بعيد الهالوين والذي يوافق يوم 31 اكتوبر من كل عام، وبيوم ميلادها والذي يوافق يوم 28 اكتوبر من كل عام.

وتقمصت حسين شخصية maleficent والتي كانت قد الفنانة العالمية أنجلينا جولي في فيلم حمل نفس الإسم عام 2014، حيث ارتدت ملابس سوداء مع قرون طويلة "ساحرة شريرة".

كما وأحضرت حسين قالب حلوى للاحتفال بعيد ميلادها أيضًا، وتعرضت الفنانة المصرية لهجوم من قبل متابعيها بسبب اللوك الذي اعتمدته، وظهورها بهذه الشخصية الغريبة واهتمامها بشكل عام بالاحتفال بعيد الهالوين.

وعلى الصعيد الفني كانت الفنانة المصرية قد شاركت في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "أيوب" إلى جانب الفنان مصطفى شعبان والفنانة آيتن عامر، وهو من إنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد صالح. واستطاع المسلسل تحقيق نجاح جماهيري كبير ونسبة مشاهدة عالية جدًا.

وكان قد حُكم على الفنانة المصرية بالحبس عامين ونصف في القضية الشهيرة بـ "كمين الهرم"، وأكدت حسين وقتها أن الحكم قابل للاستئناف.