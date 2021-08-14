ميرهان حسين تشارك متابعيها بجلسة تصوير (جريئة) على شاطىء البحر

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساحل الشمالي.

ونشرت ميرهان، الصور عبر حسابها بموقع (إنستجرام)، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة على شاطئ البحر حسب موقع مصراوي.

و على صعيد العمل، روجت الفنانة ميرهان حسين، لمسرحية (شمسية وأربع كراسي)، التي تُعرض حاليا في الساحل الشمالي.

ونشرت ميرهان، صورا تجمعها مع الفنان محمد انور من المسرحية، عبر حسابها بموقع (إنستجرام)، وعلّقت: (كريم وناجلا.. مين هيجيلنا المسرح النهاردة في شمسية وأربع كراسي؟).

وبدأ فريق عمل مسرحية (شمسية وأربع كراسي) أول عرض، يوم الخميس 5 أغسطس/آب، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بالساحل الشمالي.

المسرحية بطولة النجوم أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.