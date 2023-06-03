ميرهان حسين تعلن اعتزالها و تكشف عن الأسباب

البوابة-فاجأت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها خلال الساعات القليلة الماضية، بقرار اعتزالها و ذلك عبر حسابها الخاص على موقع (انستغرام).

وكتبت ميرهان:(تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل).

وأضافت: (لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل اللي بيحبوني شكرًا وكتر خيركم واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام).

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل (مشوار الونش) بطولة محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، و إيهاب فهمي، إخراج إسماعيل فاروق و تأليف أحمد عبد الفتاح.