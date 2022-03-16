ميرهان حسين تنشر صورتها من امام الكعبة و تضطر لإغلاق التعليقات

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن ترددها قبل نشر صورها من أمام الكعبة أثناء تأديتها للعمرة، بسبب قلقها من بعض التعليقات والانتقادات التي قد تتلقاها. يأتي ذلك بعدما تلقت الفنانة مايان السيد العديد من الانتقادات بعد نشرها فيديو لها أثناء تأديتها للعمرة وظهورها وهي تبكي في الحرم المكي.

ولكن ميرهان حسين قررت نشر الصور في النهاية لأنها تحبها كثيرا وشاركت جمهورها بما تشعر به، كما قامت بإغلاق خاصية التعليقات لمنع أي شخص من كتابة تعليق يزعجها.

وكتبت ميرهان حسين: (مع أن الصورة دي من أحب صوري لقلبي .. اترددت انزلها.. أولًا خفت أن دا يأثر على ثواب حاجة بيني وبين رب العالمين ثانيًا عارفة أن في ناس سطحية كتير هايكتبوا كومنتات كلها إيه يا طاهرة إيه يا ست الشيخة ويعملوا فيها إنهم مابيغلطوش أبدا وجايين يحكموا على ناس زيهم أحكام هبلة وخلاص و هما مايعرفوش اللي بينك وبين ربنا ولا عمرهم هايعرفوه)

و تابعت: (بس قولت لأ مش هامشي ورا الفكر دا وهانزل صورتي اللي بحبها عشان فيها ذكرى وجودي في أطهر بقاع الأرض وأنا ضيفة في بيت الله الحرام وبحتفل فيها بنعمة من أكبر النعم هي نعمة إن ليا رب عظيم اسمه الكريم اللي ممكن اطلب منه أي شئ ومفيش حاجة كبيرة عليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.. نعمة وجود ربنا فحياتنا أكبر من كل النعم أنا حقيقي معرفش ازاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا والعياذ بالله وفي منهم أصحاب ليا وناس بقابلهم ومع حبي ليهم بس بقولهم فايتكو أعظم حاجة في الوجود أن يبقى ليك رب قادر على تحقيق كل اللي يتمناه قلبك و يسرح فيه خيالك رب أكبر من كل كبير هو الأمان في الدنيا دي وكل من عليها فان).