ميريام فارس بإطلالة سوداء تحبس الأنفس

ميريام فارس (https://www.instagram.com/myriamfares/)

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفل زفاف خاص لصالح إحدى العائلات الخليجية.

وكعادتها، تحرص ميريام على مشاركة جمهورها تلميحات عن الحفل بنشرها صورًا ومقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Mar 17, 2018 at 11:55am PDT

وأشعلت ميريام حفل الزفاف بمجموعة من أجمل أغانيها اللبنانية، بالإضافة إلى باقة من الأغاني الخليجية التراثية.

اما بالنسبة لإطلالاتها فتمكنت ميريام أن تخطف أنظار الجميع إليها بلوك أنيق مكون من فستان off shoulders وزينت رقبتها بعقد ماسي ضاعف بريق إطلالتها.

أما على صعيد الشعر فاكتفت ميريام بتسريحة الـBun البسيطة مسدلة بعد الخصلات مع مكياج بسيط ركزت فيه على الكحل الأسود وأحمر الشفاه الوردي.

وعلى الصعيد الفني، يذكر أن ميريام فارس تواصل تحضيراتها للألبوم الجديد وعن الأغنية المفضلة بالنسبة اليها فيه والتي هي بعنوان "خليني احكيلك".

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