فيديو: ميريام فارس بعمل فني جديد بعد غياب طويل

ميريام فارس

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خبر عودتها بعمل فني جديد، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع إنستغرام، ويأتي هذا العمل بعد فترة طويلة من الغياب، وهو عبارة عن فيديو كليب لأغنية جديدة سيتم طرحها الأربعاء الساعة الرابعة بتوقيت بيروت.

ولم تترك ميريام أي تعليق على الفيديو الترويجي لأغنيتها الجديدة، واكتفت بالتذكير بالتاريخ الذي أشارت إليه سابقًا وهو 12\12\2018.

وكان هذا الخبر قد لاقى تفاعلًا كبيرًا من محبي النجمة اللبنانية، والجميع في حالة ترقب لمشاهدة جديدها والذي توقعه البعض بأنه سيكون قنبلة العام الحالي 2018، وكانت التعليقات قد تنوعت ما بين "عودة الملكة" و "ملكة المسرح".

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Dec 11, 2018 at 1:48am PST

الجدير بالذكر أن ميريام فارس كانت قد غابت بشكل تام خلال عام 2018، وخاصة بعدما انتشرت أخبار كثيرة تفيد بأنها تعرضت لمرض لم تكشف عنه حتى الآن، وبدأت قبل فترة وجيزة بالظهور مجددًا من خلال أعمال إعلانية مع شركات معينة وشاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل.