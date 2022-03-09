ميريام فارس تثير الجدل بجلسة تصوير مثيرة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

.

وظهرت ميريام فارس في الصور بملابس ووضعيات جريئة، وهي تمارس لعبة (البلياردو) نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتحرص النجمة اللبنانية ميريام فارس على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة وتناسب جمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها، التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

يذكر أن آخر، أعمال ميريام فارس، أغنية (قومي) باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، وحقق الكليب نجاحا كبير