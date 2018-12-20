ميريام فارس تثير ضجة بسبب فيديو كليب أغنيتها الجديدة..لمن أساءت وبماذا اتُّهمت؟

ميريام فارس

بعد غياب طويل للفنانة اللبنانية ميريام فارس، عادت مؤخرًا من خلال فيديو كليب أغنيتها الجديدة "قومي"، ولكنها على الأغلب تفاجأت بردود الفعل تجاه الفكرة التي قدمتها من خلال الفيديو الخاص بالأغنية، حيث اعتبر البعض أنه يحمل إساءة للثقافة الإفريقية وأصحاب البشرة السمراء بشكل خاص.

وكان الجمهور قد هاجم الفنانة ميريام فارس ووجهوا لها انتقادات بالجملة، وذلك لأنهم شعروا أنها أساءت بشكل متعمّد لأصحاب البشرة السمراء والأفارقة عمومًا لقيامها بنشر صورة نمطية عن القارة الإفريقية بأنها ثقافة بدائية وأناسها متوحشين وغير متحضرين، على الرغم أننا وصلنا للعام 2018.

وظهرت ميريام في الفيديو كليب وهي ترقص ببشرة سوداء ملونة، والأغنية لهجتها خليجية لا تمت بصلة لفكرة الكليب التي أخرجها شريف ترحيني، ورافقها بالرقص مجموعة راقصين أجسادهم مطلية بالأسود، مما جعل البعض يتهم الفنانة اللبنانية بأنها توجه إساءة مباشرة لهذه الفئة وكان من الأفضل أن تستعين بأشخاص بشرتهم سمراء أصلًا.

الجدير ذكره أن عودة ميريام فارس من خلال فيديو كليب" قومي" تأتي بعد غياب أكثر من 8 شهور بسبب تعرّضها لمرض خطير أبعدها عن الظهور إعلاميًا لفترة طويلة ولم تكشف عن ماهية هذا المرض حتى هذه اللحظة.