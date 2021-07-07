ميريام فارس تحيي ثالث أيام العيد في أبوظبي

تستعد المطربة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الجمعة 23 يوليو/تموز.

ونشرت ميريام بوستر غنائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، وعلقت: (كتير مبسوطة ومتحمسة لألتقي فيكم في أبوظبي، شاركوني الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بالاتحاد أرينا في أبوظبي، يوم الجمعة 23 يوليو الجاري)، حسب موقع مصراوي.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية (غدارة يا دنيا) من وثائقي (الرحلة) التي أطلقته منصة Netflix.

أغنية (غدارة يا دنيا) من كلمات رولى فارس، وألحان وميكس وليد المسيح وتوزيع إدريس روشيش وماسترينج في Abbey Road Studios.