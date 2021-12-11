ميريام فارس تحيي حفلا في الرياض في هذا الموعد

تستعد النجمة اللبنانية ميريام فارس، لإحياء حفل غنائي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وأحيت الفنانة ميريام فارس، مؤخرا حفلا غنائيا بحضور جماهيريا في أبو ظبي، وأشعلت الحفل بالعديد من أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما قدمت أغنية (زهرة) والتي غنتها للمرة الأولى على المسرح بعد أن قدمتها مع النجم آسر ياسين وحققت نجاحا كبيرا.

كما و طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية (غدارة يا دنيا) على موقع الفيديوهات (يوتيوب) والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.