ميريام فارس تخاطب جمهورها في السعودية قبل حفلها القادم وتعدهم بهذه المفاجأة!

بدأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بالترويج لحفلها القادم في السعودية المقرر في الـ18 من ديسمبر، والذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا، وذلك من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أحبت توثيق هذا الحدث المهم في مسيرتها الفنية خاصة وأنا ستكون المرة الأولى لها هناك.

وقالت ميريام :”التقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم، وكنت أكثر ما أتمناه هو أن التقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة، في تاريخ 18 ديسمبر”.

ووعدت المطربة اللبنانية جمهور الحفل قائلة: “سيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر، مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة، فإلى اللقاء في الرياض”.

إلتقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم وكنت أكثر ما أتمناه هو أن ألتقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ ١٨ ديسمبر وسيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة. فإلى اللقاء في الرياض💜 pic.twitter.com/KFCRzZd0qY — Myriam Fares (@myriamfares) ٢ ديسمبر ٢٠١٩

وعلى ذكر الحفلات، يذكر أن ميريام فارس تعرضت لهجوم وانتقادات كثيرة خلال عام 2019 عندما قالت في أحد المؤتمرات الصحفية أنها أصبحت "ثقيلة على مصر" وأجرها عالي على متعهدي الحفلات هناك، وذلك بعد أن وجه إليها سؤالًا حول سبب قلة إحيائها للحفلات هناك.

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