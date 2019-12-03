تعرض منة فضالي للتحرش والاختطاف في "التوك توك"!

كشفت الفنانة المصرية "منة فضالي" عن محاولة الخطف التي تعرضت لها أمس من قبل سائق توك توك ورفيقه!

وفي التفاصيل قالت فضالي: "أثناء خروجي من صالون التجميل في منطقة حدائق الإهرام، كنت متوجهة إلى سيارتي الراكنة على الجهة المقابلة، واثناء عبوري للشارع تفاجأت بشخص يسحبني بقوة باتجاه التك توك ومعه السائق، فقمت بركله مباشرةً بقدمي ليهرب بعيداً، وأضافت منة أن لا أحد من المارة في الشارع تدخل أو حاول مساعدتها!" مضيفة أن محاولة الاختطاف تسببت لها بجروح طفيفة.

وفي نفس السياق، أكدت أجهزة الأمن أنها لم تتلق بلاغ من الفنانة بخصوص محاولة الاختطاف أو السرقة.

يذكر أن منة تصور دورها في المسلسل القادم "رحيل زهرة-جوارح الغربان " من إخراج "حسني صالح"، ويشاركها البطولة "سميرة عبد العزيز، محمد الشقنقيري، حنان مطاوع" ونخبة من النجوم، وتدور أحداث العمل المكون من 45 حلقة في إطار رومانسي-خيالي مع وجود لمسة درامية، ويروي قصة الحياة العائلية وسط صراعات أخلاقية وانسانية.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: