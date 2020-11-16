ميريام فارس تستعرض بطنها بعد ولادة طفلها الثاني وتصدم الجمهور (فيديو)

شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس مقطع فيديو قصير استعرضت خلاله رشاقتها وخصرها النحيل وبطنها بعد ولادة ابنها الثاني "دايف" الشهر الماضي.

وحصدت ميريام أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة على مقطع الفيديو الخاص برشاقتها بعد الولادة، حيث أنها أبهرت الجمهور بشكل كبير وبدا واضحًا عليها أنها اهتمت بجسمها كثيرًا خلال الحمل وبعده، لدرجة أن أحدهم علق لها وقال: "فين بطن الحمل والولادة يا ميريام"، أما متابعة أخرى قالت لها: "ما شاء الله عالجسم من شهر ولدت ابنها الثاني وبعدها محافطة على رشاقتها".

في حين أشار بعض المتابعين أن ميريام على الأرجح خضعت لعمليات تجميل وشد للجسم والجلد بعد ولادتها، لأنه من ضرب المستحيل أن يعود جسمها لحالته كما كان قبل الحمل والولادة إلّا من خلال اللجوء لعمليات الشد.

وكانت ميريام قد كشفت قبل أيام للمرة الأولى عن وجه إبنها الثاني "دايف"، ونشرت مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي تحتضنه، وتلقّت عددا كبيراً من التعليقات من قبل المتابعين الذين هنّأوها بإنجابها مولودها الثاني.

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