ميريام فارس تشوق جمهورها لحفلها المرتقب في (موازين)

شاركت الفنانة ميريام فارس، متابعي حسابها الرسمي على موقع (إنستجرام)، بصورتها في حفل أحيته رافعة علم دولة المغرب، ضمن فعاليات مهرجان (موازين).

وكتبت ميريام في تعليقها على الصورة (بعد شهر من اليوم رح كون واقفة على خشبة أكبر مهرجان بالوطن العربي موازين، متشوقة كتير لهل لحظة، للقاء أجمل جمهور ليعطيني الحماس اللي أنا متعودة عليه بكل مرة بوقف فيها على خشبة المسرح، كونوا أكيدين إني محضرتلكن مفاجآت كتيرة ورح نقضّي مع بعض سهرة من العمر)، حسب موقع مصراوي.

مهرجان موازين يُقام في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 21 إلى 29 يونيو/حزيران المُقبل