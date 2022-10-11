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ميريام فارس تلتقي جمهورها العراقي في هذا الموعد

سهير العابد

سهير العابد

منشور 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:43
ميريام فارس
ميريام فارس

تحيى المطربة اللبنانية ميريام فارس ، حفلاً غنائيًا في مدينة أربيل بدولة العراق، 4 نوفمبر/تشرين الثاني الشهر القادم، وتقدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياتها المصحوبة باستعراضتها التي تقدمها على المسرح، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

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وتحضر الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأغنيتين جديدتين إحداهما باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هانى ربيع، وأخرى باللهجة اللبنانية كلمات إيلى حنا وتوزيع وليد المسيح وكلاهما من ألحان أحمد مصطفى.

وطرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا أغنية بعنوان (قضيها انبساط)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب) والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هاني ربيع.

 

كلمات دالة:ميريام فارس

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