ميريام فارس متهمة بالاحتيال.. هذا ما فعلته مع متعهد حفلات

ما تلبث الفنانة اللبنانية ميريام فارس الخروج من أزمة حتى تدخل في أزمة جديدة، لكنها هذه المرة متهمة بالاحتيال.

ميريام فارس متهمة بالاحتيال

قرر متعهد حفلات بتقديم دعوى قضائية ضد ميريام فارس لدى المدعي العام، القاضي محمود الصمادي، في الأردن، متهمًا إياها بالاحتيال عليه، بعدما رفضت الصعود على خشبة المسرح لإحياء حفل خاص الجمعة الماضية، رغم اتفاقهما على ذلك.

وأوضح متعهد الحفلات في دعواه أن الفنانة وصلت مكان الحفل، لكنها رفضت الصعود على خشبة المسرح، وسيجري النظر في القضية فور اكتمال الملف..

ويُشار إلى أن النيابة العامة، وبحسب مذكرة التعاون الدولي، ستخاطب نظيرتها اللبنانية، وبموجب الصلاحيات الممنوحة للأخيرة لإبلاغ الفنانة مريام فارس بموضوع الشكوى المسجلة لدى القضاء الأردني بحقها، واتخاذ المقتضى القانوني وفقا للقانون الأردني.

ميريام فارس ترفع قضية على فارس كرم

وعلى الصعيد الآخر، بدأ محامي ميريام إجراءاته القانونية بحق الفنان اللبناني فارس كرم، حيث من المتوقع استدعاء الأخير إلى النيابة العامة للإدلاء بإفادته الاسبوع المقبل، على خلفية تغريداته المسيئة بحق الفنانة.

إلا أن ميريام فارس او مدير اعمالها لم يصدرا أي بيان رسمي عن الموضوع.



أزمة ميريام فارس وفارس كرم

ويعود الخلاف بين بين الفنانين بسبب بوستر دعائي لحفلهما الذي كان من المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم جدة، حيث ظهرت صورة ميريام أكبر حجمًا من صورة كرم.

وبررت ميريام الأمر بالإشارة إلى أنها ليست صاحبة القرار في هذا الأمر، ولا حتى فارس، فالشركة المنظمة هي التي صممت البوستر، وطبعته، وأقرت أحجام الصور، مؤكدة حبها الكبير له.

أما فارس كرم، الذي أشعل الخلاف، رد:"ما بدي رد على نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة".

ورغم أن ميريام بدت أنها غير آبهة لهذا الوصف، فلم تقم بالرد مباشرة على زميلها المطرب اللبناني، إلا أنها لم تصمت طويلاً، وقالت في إحدى اللقاءات: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "كانت فكرتي عنه مختلفة، وسألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي؟، وكان الرد إنه بيعرف، بدلاً من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

حينها ردَّ كرم بتغريدة مستخدمًا ألفاظ خارجة، وكتب: "بحب ذكِرك أيام ما كنِت تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل. والباقي بتعرفيه كتير منيح.. صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلاً اللي استحوا ماتوا"، وأرفق التعليق بهاشتاغ يتضمن لفظًا خارجًا.

وأعرب ميريام عن غضبها من إهانة كرم لها ومساسه بشرفها، وكتبت في تغريدة: "شكلك ما تحّملت الحقيقة بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف امرأة لأنه ما طلع راس معها".