ميريام فارس توقف حفلها في موسم الرياض بسبب أحد الحضور

طلبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إيقاف حفلها الغنائي الأول بالسعودية، والذي تحييه ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بسبب إصابة أحد الجماهير بنوبة قلبية خطيرة، وقامت ميريام بطلب الإسعاف لإنقاذه.

وبدا التأثر واضحًا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس فور صعودها المسرح لإحياء حفلها، حيث لم تستطع التحكم في دموعها التي غلبتها أثناء ترحيبها بالجمهور السعودي.

وكان قد كشفت عضو مجلس النواب اللبناني والإعلامية بولا يعقوبيان، عن تبرع المطربة اللبنانية ميريام فارس، بأرباح حفلها المقبل فى موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، إلى المحتاجين فى وطنها لبنان، وذلك تضامنًا منها مع أبناء وطنها فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما اعتذرت بولا للفنانة اللبنانية بسبب إعلانها الخبر، ليبدو أنها كانت لا تريد إعلانه.