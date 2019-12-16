ميريام فارس تُطلق "حبيبي سعودي" قبل حفلها في موسم الرياض وتشعل حماس الجمهور (فيديو)

بدأ العد التنازلي لوصول ملكة المسرح الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفلها المقرر إقامته في الـ18 من الشهر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، ولإضفاء المزيد من التشويق والحماس أطلقت النجمة اللبنانية تحدٍ جديد لجمهورها هناك عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وشاركت ميريام فارس مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، تحدثت فيه عن التحدي الذي أطلقت عليه اسم "حبيبي سعودي"، وكشفت التفاصيل قائلة: " تحدٍ جديد، لمن يرغب بمرافقتي وحضور كواليس وتحضيرات الفنان قبل صعوده المسرح، وما عليكم سوى أن تغنّوا أغنية (حبيبي سعودي) وتنشروها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بهشتاغ ميريام فارس في السعودية".

وأضافت ميريام في الفيديو: "سأختار أكثر الأشخاص الذين يغنّون الأغنية، وهي: حبيبي سعودي، يعدّلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي لحدودي".

والجدير ذكره، أن ميريام فارس تحيي حفلها في السعودية لأول مرة، وسيرافقها في نفس اليوم المزيد من النجوم المميزين مثل سعد لمجرد وفرقة ميامي الخليجية.

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