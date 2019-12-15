زينة تتجاهل خصوصية النساء في المصلى..فيديو!

شاركت الممثلة المصرية "زينة" فيديو لها من داخل مسجد الراحل هيثم أحمد زكي.

وبُني مسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بتبرع من أصدقاء الراحل ليكون صدقة جارية له، ووجهت الفنانة المصرية "ناهد السباعي" الشكر لأصدقائه وعلقت " صحاب هيثم أحلى صحاب فى الدنيا، أي حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم".

وما إن أفتتح المسجد، حتى توجهت الممثلة المصرية "زينة" إليه لتأدية صلاة الجمعة فيه، لكن ما فعلته الممثلة أثار غضب الجمهور. إذ شاركت فيديو لها من داخل المسجد عبر حسابها في فيس بوك وظهر فيه مجموعة من النساء أثناء تأدية الصلاة وهو ما استنكره الجمهور واعتبره تعدي على خصوصية النساء المتواجدات في المسجد.

يذكر أن الراحل توفي في الـ 7 من شهر نوفمبر إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وكانت خطيبة الفنان الراحل هي من أبلغت الشرطة بعد محاولات للتواصل معه عبر هاتفه الشخصي، إلا أن الأخير لم يستجب مما أثار الشكوك ودفعها للإبلاغ ليعثروا عليه بعد ما فارق الحياة وحيداً في شقته.

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