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ميريهان حسين تشارك متابعيها بصور من إجازتها و بـ(الهوت شورت)

منشور 27 آب / أغسطس 2020 - 02:44
ميريهان حسين
ميريهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين  جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، حسب موقع مصراوي.

وظهرت ميريهان بـ(هوت شورت) خلال قضائها إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي. وعلقت على الصور: (يمكنني البقاء هنا للأبد).

 


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