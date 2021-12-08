ميساء المغربي تكشف تفاصيل حالتها الصحية.. فهل تخطّت مرحلة الخطر؟

تحدّثت الفنانة "ميساء المغربي" عن تطورات حالتها الصحية، بعد أن كشفت أنها عانت صحياً بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة السابقة، وذلك خلال مقابلة لها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ميساء المغربي توضّح تطورات حالتها الصحية

وكشفت الفناننة ميساء المغربي خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بانها خضعت لعملية جراحية، حيث تجاوزت فيها مرحلة الخطر وعادت للحياة بعد نجاح العملية.

🎤 ميساء مغربي تتحدث عن جديدها خلال الفترة المقبلة، وعن تطورات حالتها الصحية 💬"الحمدلله عديت مرحلة الخطر"https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي | pic.twitter.com/JlOg3uOG32 — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 7, 2021

ميساء المغربي تعود للعمل

وأكّدت النجمة ميساء بانها بخير صحياً وقد عادت للعمل بقوة حيث أنها بدأت بتصوير مسلسل جديد تحت اسم "آدم وحرا" من اجل موسم رمضان القادم.

ويشارك في المسلسل العديد من نجوم شباب السعودية والكويت والبحرين وهو من تأليف علي شمس.

ميساء المغربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

خطفت النجمة ميساء الانظار إليها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي حيث نشرت سلسلة من الصور لإطلالتها على السجادة الحمراء.

وراتدت ميساء فستان أبيض أنيق وطويل مزيّن بالترتر وضخم من الأسفل، كما تزين بوشاح مطابق على الأكتاف.