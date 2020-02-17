ميسون أبو أسعد تتجاوز الحدود بإطلالة مثيرة.. والجمهور "وين أبو عصام عنك"!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الممثلة السورية "ميسون أبو أسعد" التي شاركتها عبر حسابها الشخصي في إنستغرام.

وأثارت ميسون الجدل بفستان أسود طويل مكشوف بطريقة أقرب ما تكون للمبتذلة حسب رأي الجمهور الذي لم يعتاد على هذا النوع من الإطلالات من الممثلة.

أبو أسعد التي تم تتوقع ردة الفعل الكبيرة لم تكتفي بصورة واحدة، بل شاركت صورة ثانية أقرب وأوضح لمعالم الفستان.

ولم تخلو بعض التعليقات من الطرافة من بينها "وين أبو عصام عنك"، وأضاف آخر "يا باطل" وهي كلمة أبو عصام المشهورة من مسلسل باب الحارة، إذ أنها مثلت دور زوجة الممثل السوري "عباس النوري".

يذكر أن ميسون شاركت في الموسم الرمضاني 2019 في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" إلى جانب الممثل السوري "عابد فهد" ضمن أول تعامل فني بينهما، وأبدت إعجابها بشخصية عابد وانها من المتابعين لأعماله الفنية.

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