ميس حمدان تتألق برفقة النجوم في إحدى السهرات رمضانية

البوابة-شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها بعدد من الصور الجديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام) .

وظهرت ميس في الصور بإطلالة رمضانية جذابة، برفقه عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وهاني رمزي في إحدى السهرات الرمضانية.

و فنيا، تطل الفنانة الأردنية على جمهورها بمسلسل (عودة البارون)، في النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل. وقالت ميس، في حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج (VIP )، إنها تجسد في المسلسل شخصية صحافية تدعى (جيهان)، مهمتها كشف حقيقة رجل الأعمال (عزام الرشيدي) الذي يجسده الفنان حسين فهمي.

مسلسل (عودة البارون) بطولة حسين فهمي خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، علاء مرسي، وسامي مغاوري، ومن الأردن ساري أسعد، ربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين علي، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.