ميغان ماركل تثير الجدل بإطلالاتها الشتوية رغم الأجواء الحارّة .. معطف ووشاح

أثارت دوقة ساسكس السابقة "ميغان ماركل" صدمة كبيرة لدى الجمهور بسبب أحدث إطلالة لها وذلك بعد تداول صورة لها وهي في أحد شوارع لوس انجلوس الأمريكية.

ميغان ماركل بإطلالة شتوية وسط الأجواء الحارة

في اطلالة اعتبرها العديد من الجمهور بأنها غريبة وغير موفقة ارتدت زوجة الأمير هاري الفنانة الأمريكية المعتزلة "ميغان ماركل" إطلالة شتويّة خلال آخر ظهور لها في مدينة مونتيسيتو.



وظهرت ماركل بـ معطف ضخم باللون الجملي من ماكس مارا يصل سعره إلى ما يقارب الـ 1.600 دولار أمريكي، مع وشاح من هيرميس بسعر 1225 دولار بالرغم من ان درجات الحرارة كانت عالية ووصلت 25 درجة، واكملت اطلالتها بتوب باللون البيج وبنطلون جينز باللون الأبيض وحذاء فلات، مع حقيبة ضخمة باللون الأبيض.



وأثارت إطلالة دوقة ساسكس هذه الكثير من التساؤلات، حيث أنها شتوية بحته في اجواء تعتبر حارة، مما دفع البعض لطرح العديد من الأسئلة حول هذا الظهور الغريب على حد تعبيرهم.

ميغان ماركل والأمير هاري يحضران حفل تايلور سويفت



خلال وقت سابق تواجد الأمير هاري وميغان في أحد حفلات النجمة العالمية "تايلور سويفت" التي كانت في مدينة لوس أنجلوس ضمن جولتها الغنائية وهي نفس المدينة التي يقيم بها الثنائي الأشهر.

والجدير بالذكر أن بعض الصفحات الملكية في بريطانيا تناقلت أنباء خلال الفترة الماضية تفيد بسحب جميع الألقاب الملكية من هاري وميغان قبيل اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة اليزابيث.