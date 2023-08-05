تفاصيل إطلالة ميغان ماركل في عيد ميلادها الـ 42

تناقلت العديد من المواقع الفنية أخبار احتفال ميغان ماركل بعيد ميلادها، لاسيما في هذا العام الذي كان محاطا بأخبار كثيرة تخص حياتها الشخصية مع عائلتها.

واحتفلت ماركل مؤخرًا بعيد ميلادها الـ٤٢ وسط بعض التطورات الجديدة التي ترجح تفكير الأمير هاري وميغان ماركل بالعودة إلى المملكة المتحدة وإعادة تأسيس علاقتهما مع العائلة المالكة البريطانية.

وفي الصورة الأخيرة التي انتشرت وكشفت عن أحدث إطلالة لها خلال فيديو قامت فيه بتوزيع جوائز من تقديم المؤسسة الخيرية الخاصة بها وبزوجها هاري والتي كانت بقيمة كاملة للجوائز التي قدمت بهدف دعم المشاريع الريادية الإلكترونية للشباب بقيمة 2 مليون دولار.

ونسق الثنائي إطلالتهما بطريقة مدروسة واختارا اللونين البيج والأبيض للإطلالة على الجمهور. وخلال اليوم أطلت ميغان بإطلالة باللونين الأبيض الأسود للاحتفال بعيد ميلادها.

ميغان ماركل بـ إطلالة بالألوان الحيادية

أطلت ميغان ماركل بإطلالة عصرية وأنيقة من العلامة التي تهتم وترفع شعار الاستدامة دائما "بلو سول"، حيث جاءت الإطلالة بقطعتين أنيقتين من مجموعة الصيف الجديدة بقطعة علوية "تيرتل نيك" أو ياقة السلحفاة العالية باللون البيج- الـ"كاميل" بقماش الـ"تريكو" الراقي والحيوي.

كما انتهت القطعة العلوية بـ"ريب" أو قماش مطاطي يحدد الخصر لتكمل الإطلالة بقطعة سفلية من تنورة باللون الـ"كاميل" أيضا بقصة مستقيمة "Pencil Skirt" وطول "ميدي" يصل إلى أسفل الركب. وكانت الإطلالة أنيقة وذات حضور حيوي وفاخر بالألوان الصيفية والقصة الانيقة.

إطلالة ميغان ماركل في عيد ميلادها بفستان أبيض وأسود

أطلت ميغان ماركل خلال احتفالها بعيد ميلادها الثاني والأربعين بفستان "سترابلس" بقصة مستقيمة بـ"سترايب" أبيض وأسود وبشكل أفقي من العلامة " بوسيه" وكان الفستان من قماش الكريب جورجيت لدرجة الأبيض الطبشوري والأسود.

وكان التنسيق الذي اعتمدته بسيطا حيث صاحبت الإطلالة كلاتش باللون البني المائل إلى الأحمر الـ"ماروني" بزركشة على كامل الـ"كلاتش" من علامة "كالتاجيا" حيث ارتدت ذات الـ"كلاتش" سابقا في عام 2012.

أما الأقراط الذهبية الأنيقة التي اعتمدتها فهي من علامة "تابايير" بذهب 18 قيراط بقصة دائرية هندسية أنيقة.

أما الصندل الذي اعتمدته من العلامة البريطانية الرائدة " إيمي بارسونز" فجاء باللون الأسود بشرائط أمامية أنيقة لاءمت الإطلالة الصيفية والمنعشة التي أطلت بها اليوم، وأكملت الإطلالة الجمالية برفعة شعر عفوية ومكياج أسود بالكحل الداخلي الذي تعتمده بشكل دائم وأحمر شفاه "نيود".