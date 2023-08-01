الأمير هاري يرغب بالعودة الى العائلة المالكة.. ماذا عن ميغان ماركل؟

أكّدت مصادر إعلامية تابعة لصحيفة "اكسبرس" بأن الأمير هاري قد أعلن عن رغبته بالعودة الى العائلة المالكة بعد ان قام بالتخلّي عن واجباته الملكية خلال عام 2022.

الأمير هاري يرغب بالعودة الى الحياة المالكة



أكّد مصدر مقرب من الأمير هاري بأن دوق ساسكس السابق يريد العودة الى الحياة الملكية وعائلته واستئناف حياته بين القصور.



وأضاف المصدر بأن دوق ساسكس قد تواصل بالفعل مع شقيقه وليّ العهد الأمير ويليام من أجل مناقشة إمكانية عودته الى العائلة المالكة، بالرغم من كل المشكلات والتوترات التي كانت بينهما التي تفاقمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.



وتوقّع المصدر بأن يقوم الأمير هاري بترك حياته في الولايات المتحدّة والعودة الى المملكة المتحدّة بشكل دائم لكي ينال رضى العائلة المالكة.

ردّة فعل ميغان ماركل من قرار زوجها



وبالرغم من حسم القرار حول رغبة دوق ساسكس العودة الى العائلة المالكة لم يُعرف بعد ما اذا كانت ميغان ماركل توافقه على هذا القرار خاصة وأن مهام هاري الملكيّة ستكون مختلفة كما أن حقوقه ستكون ناقصة بسبب تخلّيه عنها من قبل.

والجدير بالذكر ان هاري كان قد أثار الكثير من الجدل بعد تخليه عن عائلته واصداره مذكرات كشف فيها الكثير من الأسرار.

وتسبب كتاب مذكرات هاري بضجة كبيرة بعد حديثه عن علاقته بشقيقه الأكبر الأمير ويليام ووالدته الراحلة الأميرة ديانا.