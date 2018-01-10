الصورة من انستغرام الفنانة مي كساب

ارتدى الحضور ملابس متطابقة في عيد ميلاد فريدة ابنة الفنانة المصرية مي كساب بمناسبة عيد ميلادها الأول والتي احتفلت فيه مع العائلة عدة مرات، ونشرت الصور عبر صفحتها الخاصة في "الإنستغرام".

وانهالت التعليقات على صور عيد ميلاد ابنة مي كساب حيث أبدى محبوها إعجابهم الشديد، بفكرة ارتدائها نفس أزياء ابنتها، حيث ظهرا بشكل لافت وجديد، فبعد اللباس الرمادي لبست سترة شتوية باللون الأبيض ورسم عليها "كركتر" ابنتها التي تلقبها بـ "DiDa"، وارتدت وابنتها تنانير وأطواق شعر تتشابه مع شخصية "ميني ماوس" الكرتونية.

علقت مي على الصورة بتعليق طريف: " يا بنات يا بنات اللي مخلفش بنات ما شبعش من الشلقنه والحربقه والوليات باهزر دول عسل العسلات ( اللبس تصميم هند عادل جروب جليتر ع الفيس بوك )"

وكانت مي كساب قد نشرت منذ 5 أيام تقريبًا فيديو يضم صورًا تعرض لأول مرة على الجمهور لابنتها فريدة، وذلك تزامنًا مع عيد ميلادها الأول.

وعلقت مي على المقطع قائلة: "زي دلوقتي من سنه ربنا رزقني بأحلي نعمه في الدنيا بنتي فريدة، ربنا يخليهالي ويحفظهالي ويقدرني ويعيني علي تربيتها، وما يورنيش فيها اي حاجه وحشه لا هيه ولا اولادكم امين يا رب العالمين، كل سنة وأنتى طيبة حبيبة قلب بابا، مش هافقد الأمل".