ميمي جمال تنضم إلى قائمة منتقدين منى زكي وهادي الباجوري.. وتؤكد "لكل جواد كبوة"

تعرّضت النجمة المصرية "منى زكي" الى هجوم كبير وحاد بعد اصدارها فيلمها الذي عرض على منصة نتفلكس العالمية "اصحاب ولا أعز".

وكانت النجمة المصرية القديرة "ميمي جمال" قد انضمت إلى قائمة منتقدين الفنانة "منى زكي" وذلك لاختيارها لعب هذا الدور في الفيلم واعتبرت أنه كان الدور سوء اختيار منها.

ميمي جمال تنتقد منى زكي

خلال مقابلة للنجمة المصرية "ميمي جمال" عبر قناة "ام بي سي مصر" أكّدت فيها بان للجمهور والمتابعين الحق الكامل بالاعتراض والانتقاد على الأدوار التي يقدّمها الفنان.

وأكّدت ميمي جمال بان النجمة المصرية منى زكي ممثلة ذكية ولكن كان هذا الدور هو سوء اختيار منها، فقالت ميمي: "منى زكي فنانة كويسة جدا وممثلة ذكية، فممكن تقولي عليه كده بانه سوء اختيار منها للدور دا، ولكن لكل جواد كبوة".

ميمي جمال تنتقد هادي الباجوري بشأن تصريحاته حول ياسمين رئيس

كشفت النجمة "ميمي جمال" بانها شاهدت الحلقة التي صرّح فيها هادي الباجوري بتصريحاته المثيرة للجدل، وأكّدت بأنها شعرت بالاستغراب والصدمة حول تصريحاته فقالت: "لو رجولتك بتسمحلك فمتطلعش على الهوا وتقول الكلام دا، ولو هادا طبعك خليك بحالك وخلاص متطلعش على الهوا تحكي كدا".

كما اكدت ميمي جمال بان النجمة ياسمين رئيس ربما انفصلت عنه بعد تصريحاته الأخيرة: "يعني أعتقد والله أعلم انه هي لما سمعت تصريحاته دي وكلامه ع الهوا انفصلت عنه".