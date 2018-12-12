مي العيدان تثير نعرات عنصرية ضد الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي

مي العيدان، مشاعل الشحي

خرجت من جديد الإعلامية مي العيدان بتصريحات عنصرية ضد الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، وأثارت موجة من الجدل بعدما سخرت من نسب مشاعل الشحي لأن والدتها من جنسية فلبينية.

وكانت مشاعل الشحي قد شاركت عبر حسابها على موقع إنستغرام لحظة تجمعها مع خالها الفلبيني وهي طفلة صغيرة وعلقت: " حبيبي خالي حبيبي خالي راح اشتاق لهم كثيييير طبعا لو تلاحظون انه يتجاهل شوي بالكلام لانه حساس ومن النوع اللي مايقدر يخبي حزنه مايبي يتكلم ويصيح".

وسخرت مي العيدان من فرحة مشاعل الشحي بخالها، معلقة على مقطع الفيديو على حسابها في “إنستغرام”: “مشاعل الشحي فرحانة بخالها الفلبيني اللي جاب لك يخليلك ونعم النسب”.

وكان تعليق “العيدان” قد تسبب بغضب الكثيرين، مستنكرين إهانتها للشحي بنسبها، وكتبت “بشرى” ردًّا على الإعلامية الكويتية: “ما بهدلنا غير هالعنصرية الفاضية، ترى لو تبحثين في شجره عائلتك يمكن تلقين لك خال او جد من الواق واق”.

بدورها، هاجمت “ملاك” العيدان: “عنصريه لابعد درجه وين الرقابه عنش وعن الفاظش وعن المحتوى الس بتقديمه وجععععع فشكلش”.

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt) on Dec 11, 2018 at 7:15pm PST

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مي العيدان الجدل، ودائمًا ما يتم شتمها وإهانتها بسبب تهجمها على كثير من الأشخاص سواء في الوسط الفني أو خارجه، مما يجعلها عرضة للانتقادات بشكل مستمر من قبل المتابعين على مواقع التواصل.