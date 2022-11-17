مي العيدان تشن هجوما على شيرين عبد الوهاب: (مضطربة نفسيا و مدمنة!)

شنت الإعلامية مي العيدان، هجوما لاذعا على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد إعلانها عودتها إلى زوجها السابق المطرب حسام حبيب مؤخرا.

‎وكتبت الاعلامية الكويتية عبر صفحتها على موقع (تويتر): (شيرين تعود رسميا إلى حسام حبيب: مبروك عليك ليس الزواج. لا مبروك عليك خسارة أمك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام).

وأضافت:(رسالة لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عاما كاملا.. قاطعوها وقاطعوا حفلاتها. نحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيا ولا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن).

‎وأرفقت مع تغريدتها مجموعة من الصور لحسام حبيب وشيرين لحظة التوقيع على عقد القران، مشككة بوعي شيرين.