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مي العيدان تشن هجوما على شيرين عبد الوهاب: (مضطربة نفسيا و مدمنة!)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:12
مي العيدان و شيرين عبد الوهاب
مي العيدان و شيرين عبد الوهاب

شنت الإعلامية مي العيدان، هجوما لاذعا على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد إعلانها عودتها إلى زوجها السابق المطرب حسام حبيب مؤخرا.

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‎وكتبت الاعلامية الكويتية عبر صفحتها على موقع (تويتر): (شيرين تعود رسميا إلى حسام حبيب: مبروك عليك ليس الزواج. لا مبروك عليك خسارة أمك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام).

وأضافت:(رسالة لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عاما كاملا.. قاطعوها وقاطعوا حفلاتها. نحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيا ولا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن).

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‎وأرفقت مع تغريدتها مجموعة من الصور لحسام حبيب وشيرين لحظة التوقيع على عقد القران، مشككة بوعي شيرين.

كلمات دالة:شيرين عبدالوهاب

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