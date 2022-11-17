مي العيدان تشن هجوما على شيرين عبد الوهاب: (مضطربة نفسيا و مدمنة!)

شنت الإعلامية مي العيدان، هجوما لاذعا على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد إعلانها عودتها إلى زوجها السابق المطرب حسام حبيب مؤخرا.
وكتبت الاعلامية الكويتية عبر صفحتها على موقع (تويتر): (شيرين تعود رسميا إلى حسام حبيب: مبروك عليك ليس الزواج. لا مبروك عليك خسارة أمك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام).
وأضافت:(رسالة لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عاما كاملا.. قاطعوها وقاطعوا حفلاتها. نحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيا ولا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن).
وأرفقت مع تغريدتها مجموعة من الصور لحسام حبيب وشيرين لحظة التوقيع على عقد القران، مشككة بوعي شيرين.