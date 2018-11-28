مي العيدان تضع نفسها في موقف محرج بسبب لجين عمران وحفيدة صدام حسين!

الإعلامية لجين عمران، مي العيدان

من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، وهذا ما حصل تحديدًا مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، وذلك عندما أثارت بعض النعرات العنصرية بعد تدخلها وتعليقها على الهدية التي استلمتها لجين عمران من رغد ابنة صدّام حسين وهي عبارة عن كتاب لابنتها حرير حسين كامل.

وكانت العيدان قد هاجمت لجين عمران عبر صفحتها على موقع إنستغرام، ونشرت ما نشرته عمران على حسابها على تطبيق سناب شات، وعلّقت بطريقة غير لائقة وأثارت موجة من الجدل بين المتابعين بسبب الحقد والكراهية التي تحملها في داخلها.

وجاء في حديث العيدان الذي عرضها للانتقادات ووضعها في موقف محرج: " لجين عمران منزلة بسنابها فرحانة ان صديقتها حفيدة صدام، حرير حسين كامل، وابنة رغد، وتقول تعتز بصداقتها.. اشوي اشوي بتقول الله يرحم صدام".

وأضافت: "عموما، عزي اللي تعزينه، بس لا تجين الكويت اللي جدها سفك دماء الكويتيين ويتم عائلاتنا وانتهك اعراضنا وشتم الملك فهد رحمة الله عليه وضرب السعودية بلدك بالصواريخ.. بس شنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عليه وعليها وكل كل إنسان يناصر ظالم".

ومن بين الردود على ما قالته العيدان والذي وضعها بموقف حرج جدًا وهو ما كتبته لها إحدى المتابعات: " شو هالحقد والكره وانتي مالك تتدخلي بكل شي ناس ماترحم حقد وغل مات وقتل مثل خروف بالعيد وكمان بعدكم تحاسبوه لا وكمان عيلته الي مالهم ذنب ياريت تكرهو اسرائيل مثل ماكرهتو صدام".

الجدير ذكره، أن الإعلامية مي العيدان دائمًا ما تضع نفسها في مواقف محرجة، وتعرّض نفسها للكثير من التعليقات السلبية بسبب بثها للكراهية من خلال فيديوهاتها التي تقوم على أساس توجيه الانتقاد لكل شيء يتعلق بالمشاهير وحياتهم.