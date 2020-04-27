أمينة خليل تثير ضحك الجمهور بأغرب طلب في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"!

الممثلة المصرية "أمينة خليل" كانت ضيفة حلقة اليوم من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال.

أمينة فاجأت رامز بأغرب طلب، وهو أن تخلع حذائها أثناء المقلب الذي خطط له رامز، كما أنها خافت على ملابسها أكثر من نفسها مما أثار ضحك رواد السوشال ميديا الذين علقوا على الموضوع بـ "ياسطا هو انت ماتعرفش امينه كانت خايفه ع الجزمه ليه"، وأضاف أخر "عجبتني لما خلت رامز يقلع جزمتها اهانته"، هذا غير الصور المضحكة المركبة التي شاركوها… كما علق الجمهور على جمال أمينة، وعلقوا أن بقيت جميلة حتى بعد رشها بالماء وبالرغم من كل المقالب.

من جهة أخرى، ستنضم أمينة لنجوم رمضان في النصف الثاني من الشهر بعد إنتهاء تصوير مسلسلها القادم "ليا لأ" في أول بطولة مطلقة لها، وتجسد شخصية "عاليا"، وهي شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها في زمام أمور الجيل الأصغر، ولكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة.

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