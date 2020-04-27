حلا شيحة بفستان مكشوف والفيلر يغير ملامحها.. شاهد كيف بدت!

تعرضت الممثلة المصرية "حلا شيحة" لهجوم حاد من قبل رواد السوشال ميديا على خلفية أحدث صورها التي شاركتها عبر حسابها في إنستجرام.

حلا شيحة ظهرت في الصورة التي شاركتها من كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد" بفستان شيفون وصفه الجمهور بالمبتذل لأنه كشف عن جسدها، إذ علقت إحداهن "أنا كنت محجبه و قلعت الحجاب و ربنا يهديني و ارجع البسه و لكن عمري ما اتقلبت من النقيض ل نقيض علي الاقل حافظي علي لبسك !!! كنت متخيله انك هتحافظي علي مظهرك اكتر من كده! ربنا يهدينا جميعا"، وأضاف أخر "كفايه قرف بقا احنا ف شهر مفترج وعاوزين ربنا"..

الأمر لم ينتهي هنا، بل انتقد رواد السوشال ميديا التغير في وجهها، واتهموها بخضوعها للتجميل وأنها شوهت جمالها الطبيعي، إذ علق أحدهم "إنتي ليه عملتي كده في وشك أنا هتجنن كل مبص في وشك كنتي قمر أول سنه لفاتت مع زلزال ليه بوتكس وفيلر وفينير كمان مش لايق كنتي قمر أنا مقهورة".

يذكر ان حلا متواجدة في الموسم الرمضاني بمسلسل درامي يحمل عنوان "خيانة عهد" من بطولة الفنانة "يسرا، بيومي فؤاد" ونخبة من النجوم.



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