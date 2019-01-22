مي العيدان تهاجم رهف القنون بعد انتشار خبر وفاة والدها إثر أزمة قلبية!

رهف القنون

تصدرت أخبار الفتاة السعودية رهف القنون في الآونة الأخيرة محرك البحث الشهير جوجل لعدة أيام، وذلك بعد هروبها من أسرتها وحصولها على اللجوء إلى كندا، وانتشرت أنباء مؤخرًا عن وفاة والدها إثر تعرضه لأزمة قلبية في إحدى مستشفيات السعودية.

وكانت مي العيدان قد أخذت على عاتقها مشاركة خبر وفاة والد الفتاة السعودية عبر حسابها على موقع إنستغرام، وهاجمتها بشدة بسبب ما فعلته ووجهت لها كلمات قاسية، وكتبت لها قائلة: "يا ويلك من الله قهرتي أبوكي".

وتباينت ردود فعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة هروب رهف القنون ولجوئها لكندا، حيث أنه بحسب ما تناقلته العديد من التقارير الصحفية أن رهف هربت من أهلها المقيمين في الكويت لتصل إلى تايلاند ومن ثم إلى كندا، وسبب ذلك هو العنف الأسري.