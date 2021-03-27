مي العيدان تواصل سخريتها من الفنانين و هذه المرة...(خطر)!

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات (أنستجرام) صورة قديمة للمثلة السعودية المقيمة في الكويت مها سالم التي تعرف بالاسم الفني (خطر). وأرفقتها بصورة حديثة وتبين أن شكلها تغير بشكل تام. وهو ما أشار إليه الكثير من المتابعين الذي رأوا أنها تغيرت إلى حد كبير جداً فيما لم يتردد بعضهم في السخرية من هذا التحول.

ومما جاء في التعليقات: (كانت خطر بس هسة مو خطر) و(هي جميلة بس عاملة تبشيع بالمكياج بشخصية خطر) و (اللهم غير حالنا مثل ما غيرت حال خطر) و(الشكل مختلف تماماً) و(لكل من اسمه نصيب)و (كانت خطر وأصبحت قمر)، حسب موقع دنيا الوطن.

في المقابل رأى آخرون أن الصورة القديمة لا تعود إلى الفنانة، ويشار إلى أنها تقيم في الكويت بسبب عمل زوجها، وبدأت مسيرتها بالأدوار الصغيرة ثم حققت النجاح خليجياً من خلال مشاركتها في مسلسل (الحيالة) حيث أدت شخصية الفتاة (خطر) التي تعاني من اضطرابات عقلية.





ويذكر أنها شاركت في أوقات لاحقة في عدد مهم من الأعمال الخليجية ومنها (رحلة انتظار، طاش ما طاش وعمشة بنت عماش.