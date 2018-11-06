مي حريري تتخلى عن كامل شعرها لمرضى السرطان...صورة

مي حريري

ضمن حملة التبرّع بالشعر لمرضى السرطان، خاضت الفنانة مي حريري تجربة العطاء من خلال تخلّيها عن كامل شعرها لصالح النساء المصابات بسرطان الثدي.

وقد شاركت مي حريري تجربتها مع متابعيها بالقول (أفعال صغيرة قد تحقّق فرقاً كبيراً)، مشجّعةً محبّيها عبر تطبيق الصور (إنستغرام )بالتبرّع بشعرهم ايضاً، حسب موقع دنيا الوطن.

لكن مي حريري التي ظهرت بشعرٍ قصير جداً، فاجأت متابعيها باللوك الجديد وسرعان ما شبّهها الجمهور بنجمة تلفزيون الواقع كريس جينر.