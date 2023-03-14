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مي سليم تطرح أغنية (يا بنتي) بالتزامن مع عيد الام

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 14 آذار / مارس 2023 - 02:24
مي سليم
مي سليم

البوابة-طرحت الفنانة الأردنية مي سليم أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان (يا بنتي) على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

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وتتعاون مي سليم في الأغنية مع الشاعر محمود عبدالله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ومن إنتاج آلاء لاشين، ويعتبر التعاون الثاني مع آلاء لاشين بعد نجاح (إحنا كبنات).

و حازت الأغنية على اعجاب الجمهور و النجوم معا، فكتبت النجمة أيتن عامر عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور (إنستغرام) تقول:(حلوة أوي مبروك يا حلوة)، وهنأت المطربة ساندي مي سليم قائلة: (تجنني مبروك)، وقال الفنان إدوارد: (أغنية حلوة أوي).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دالة:مي سليم

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