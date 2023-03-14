مي سليم تطرح أغنية (يا بنتي) بالتزامن مع عيد الام

البوابة-طرحت الفنانة الأردنية مي سليم أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان (يا بنتي) على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

وتتعاون مي سليم في الأغنية مع الشاعر محمود عبدالله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ومن إنتاج آلاء لاشين، ويعتبر التعاون الثاني مع آلاء لاشين بعد نجاح (إحنا كبنات).

و حازت الأغنية على اعجاب الجمهور و النجوم معا، فكتبت النجمة أيتن عامر عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور (إنستغرام) تقول:(حلوة أوي مبروك يا حلوة)، وهنأت المطربة ساندي مي سليم قائلة: (تجنني مبروك)، وقال الفنان إدوارد: (أغنية حلوة أوي).