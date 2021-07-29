مي عمر تعلن إصابتها بمرض مفاجئ.. والمتابعون يشككون "مجرد دعاية"!

أعلنت الفنانة المصرية مي عمر عن إصابتها بمرض مفاجئ خلال تواجدها خارج مصر، ما دفعها للخضوع لعدة فحوصات طبية.

وشاركت مي عمر متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها أما أحد مراكز الرعاية الصحية في الساحل الشمالي، وعلَقت: "قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة. ومع ذلك ، كنت متعبة للغاية ومريضة للعودة".

وتابعت موجهة الشكر لعيادة Espitalia:" شكرا لعيادات مراسي، قدموا لي الرعاية الطبية اللازمة في العيادة واستشارات الزيارة المنزلية من قبل أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا بالإضافة إلى المختبرات والفحوصات التي أجريت في المنزل."

وأضافت: "شكرا Espitalia على دعمكم السريع انتم بالتأكيد افضل العيادات والخدمات الطبية في الساحل. الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى".

وتساءل الكثيرون إذا ما كان خبر مرضها حقيقًا أم مجرد دعاية للعيادة!

وعلى الصعيد الفني، تشارك مي عمر في فيلم "تحت تهديد السلاح" مع حسن الرداد وشيرين رضا.

كما تخوض عمر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "لؤلؤ"، والمقرر عرضه قريباً خارج نطاق موسم رمضان، وستقدم فيه عددًا من الأغنيات والاستعراضات؛ لذلك خضعت لتدريبات وبروفات مكثفة.