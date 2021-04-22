أحمد مالك "سرق وافي ذكري وقُبلة جريئة جمعته بـ مي عمر"!

عاد اسم الممثل المصري أحمد مالك إلى الواجهة مجدداً بعد أن حل ضيفاً على برنامج المقالب "رامز عقله طار" والذي يقدمه رامز جلال.

مع تداول إسم أحمد مالك عادت أخباره مُجدداً للظهور وخاصةً الفضيحة الكبيرة التي لاحقته بعد تداول مقطع فيديو وهو يسرق واقي ذكري من داخل أحد مراكز التسوق. وكان قد رد أحمد وقتها على الموضوع بمنشور شاركه عبر فيسبوك وجاء فيه:

"في فيديو غريب نزل ليا و انا بشتري منتج من احد البنزينات في القاهرة، و بعد ما دفت المنتج تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج. محاولة مخجلة للتشهير بيا، انا معايا فاتورة الدفع، و سأرد بالقانون علي هذا التصرف الغريب المخجل، تم تصويري بدون اذني و تركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي الي فعل مشبوه انا في غاية الحزن و عدم الإدراك، ليه في محاولة من احد الاسخاص انه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب. ارجوا من الجميع ان لا يصدقوا اي شيء يشوفوه"...

الملفت في الموضوع وقتها كان تداول فيديو قديم للممثل الشاب من مقابلة تلفزيونية في برنامج "أبلة فاهيتا"، إذ اعترف وقتها بأن لديه عادة سيئة وهي سرقة الأشياء الصغيرة غير القيمة من الأماكن العامة ومن بينها "قاعدة الأكواب"، مما دفع الجمهور للقول بأنه يعاني من مرض نفسي يحتاج للعلاج لأن هذه الحالة تسمى "الكلبتومانيا".



قصة أحمد والواقي الذكري لم تكن الاولى من نوعها، فقد سبق وأثار غضب الجمهور بعد أن قام بشراء واقيات ذكرية ونفخها على شكل بالون ووزعها على أفراد الجيش المصري، وقد تم تحويله إلى التحقيق وتم إيقاف تصاريح عمله وقت التحقيق، وبعد اتصال نقيب الممثلين معه أكد أن الأمر كان مجرد مزحة ولم يتوقع أن يأخذ كل هذا الضجيج وقدم إعتذاره عبر حساباته الرسمية.

الممثل المصري الذي يشارك خلال الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "نسل الأغراب" كان قد تم تداول فيديو له من إحدى حلقات العمل أظهرته وهو يقبل الممثلة مي عمر التي تؤدي دور والدته بطريقة وصفها الجمهور بـ "الأوفر" ضمن سخرية واسعة كانت أيضاً قد لاحقته بسبب شكله في العمل الذي اعتبر الأغلب لا يمثل فئة شباب الصعيد.



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