مي عمر ترد على اتهامها بالواسطة.."لرد لازم يبقى بالأعمال"

أطلَّت الفنانة المصرية مي عمر ضيفةً في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة بوسيل، وتطرقتا للحديث عن عدة مواضيع من بينها دخولها عالم التمثيل بالواسطة وخاصة وأن زوجها هو المخرج محمد سامي.

أشارت بسمة وهبة أن هناك بعض الاتهامات تبين أن نجاح مي عمر في عالم الفن وتحديدًا مسلسل "لؤلؤة" وراءه الواسطة وخاصة وأن زوجها هو المخرج محمد سامي، رغم أنها تعتبر نجمة صف أول، وردَّت عمر على أن نجاحها لا علاقة له بالواسطة، فلو أنها نجحت في عالم الفن بهذه الطريقة فإن تأدية أدوارها ستكون دون المستوى المطلوب ولن تنجح، وأكَّدت أنها تبذل جهدًا كبيرًا في أداء أدوارها.

وأضافت عمر: "الرد لازم يبقى بالأعمال، والاتهامات بالواسطة بتاخد وقتها، ولما الناس تشوف تاريخ بعد 10 سنين هيبصوا على الأدوار، وفي الآخر مش بيهمني اشتغلت بواسطة ولا لأ، أو مع جوزي أو مش معاه، بس المهم جودة الدور".

وعلَّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحها، فكتب أحدهم: "خربت مسلسل لؤلؤ اتخيل لو ممثله قوية اخذت هالدور".

وكتب آخر: "ردت او ماردت داخله الوسط الفني واسطه زوجه ومافي اي موهبه نهائيا مجرد استعراض وتفاهه لو تجلس بيته ايكون ابرك الهه والنه".

وعلَّق آخر: "بصراحه غثنا فيها المخرج في مشاهدها بنسل الاغراب يكرر نفس السيناريو وملعون ابو الئلب اللي بحب حفظناها ياقليلة فوكي بئه".

يذكر عمر شاركت في مسلسل "الأسطورة" مع زوجها، كما قدّمت مسلسل "عفاريت عدلي علام"، و"ريح المدام"، كما قدمت فيلم "آخر ديك في مصر" مع النجم محمد رمضان.