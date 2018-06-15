مي عامر تنشر صورتها مع طفلتها وتكشف سبب غيابها!

الفنانة المصرية مي عمر

شاركت الفنانة المصرية مي عمر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بصورة تجمعها بطفلتها الجديدة "سيلين".

وهنأت عمر جميع متابيعها بمناسبة عيد الفطر السعيد، وكشفت عمر عن سبب غيابها هذا العام عن دراما رمضان، موضحة أن ظروف الحمل والإنجاب، ورغبتها بمنح طفلتها الصغيرة رعايتها خلال هذه الفترة هي سبب تغيبها وعدم مشاركتها في اي مسلسل خلال الموسم الرمضاني الحالي.

يُذكر ان الفنانة المصرية مي عمر غابت هذا العام عن جميع مسلسلات رمضان ولم تشارك بأي منها حتى كضيفة شرف أو دور صغير، ولم تشارك أيضًا بأي إعلان تلفزيوني ولا حتى فيلم سينمائي لتغيب بشكل كامل وذلك بسبب حملها وولادتها لطفلتها من زوجها المخرج المصري محمد سامي.