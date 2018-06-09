شاهد: الإطلالة الأولى لمي كساب بعد الإنجاب في عقيقة (داليدا)

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مي كساب في عقيقة (داليدا) 2 من 2

احتفلت الفنانة المصرية مي كساب بعقيقة ابنتها الثانية داليدا، وذلك بحضور عدد من أصدقائها الفنانين.

الفنانة نيرمين زعزع نشرت صورة واحدة من الاحتفال عبر حسابها عبر موقع (أنستجرام)، بينما لم تنشر مي أي صور، وظهرت في أيضا الصورة الفنانة نهى لطفي، وهنأت نيرمين مي كساب على سلامتها.

مي كساب ظهرت في الجانب الخلفي من الصورة، بينما كانت ترتدي عباءة واسعة، وترسم بسمة على وجهها، ويبدو من الزينة حولها أنها تعيش حالة من السعادة بوصول ابنتها الثانية، حسب موقع الخليج 356.

مي كساب أنجبت ابنتها الثانية منذ أيام، وقالت إنها عانت كثيرا، وطلبت من جمهورها الدعاء، بينما وجهت الشكر لزوجها أوكا، ولوالدها.