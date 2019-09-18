مي كساب تتلقّى التهنئة والمباركات بعد طرحها برومو فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"

كشفت الفنانة المصرية مي كسّاب يوم أمس عن أحدث أفلامها السينمائية التي سيتم عرضها قريبًا في دور العرض وهو فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، وقامت بمشاركة البرومو الدعائي للفيلم عبر حسابها على موقع إنستغرام بالإضافة إلى البوسترات.

وأعلنت مي كساب لاحقًا أن الفيلم من المقرر أن يتم عرضه في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي في الـ2 من شهر أكتوبر القادم، وكانت فكرة البوستر قد جذبت انتباه المتابعين، حيث وصف العديد الفكرة بأنها عودة إلى زمن الأفلام القديمة، وبالتأكيد لم يتأخر أحد من الجمهور أو من النجوم في الوسط الفني عن تقديم المباركات والتهاني لمي كساب وباقي الفنانين المشاركين في العمل.

فيلم "الطيب والشرس واللعوب" من بطولة مي كساب ومحمد سلام وأحمد فتحي وبيومي فؤاد وطارق الإيباري، وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة ممثلين معتزلين يخططون لتقديم عمل فني عن الكائنات الفضائية، بعد أن قرروا العودة بشكل مفاجئ إلى التمثيل.

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